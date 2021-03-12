В США помилково знищили сотні свіжих доз вакцин проти Covid-19

В американському штаті Канзас медики повідомили про знищення півтисячі доз вакцин проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Вранці місцевий госпіталь Лоуренс Меморіал отримав 570 доз вакцини.

Зазвичай препарат доставляється в замороженому стані, тому після отримання його треба помістити в морозильну камеру, поки вакцини не будуть готові до розподілу.

Медики госпіталю заявили, що отримали препарат “у вже розмороженому стані”.

– Коли ми виявили, що вакцини були доставлені до лікарні в охолодженому стані, то негайно звернулися до Johnson & Johnson за рекомендацією. Компанія порадила, що ці дози доведеться викинути, – йдеться у повідомленні.

Наразі американські експерти працюють над вдосконаленням процесів запобігання знищення вакцин.

Медики госпіталю тим часом вирішують проблему з графіком вакцинації громадян, які розраховували на препарат, що зіпсувався.

Науковці США про вакцини Pfizer та Moderna

На початку березня науковці США зробили заяву про вакцини компаній Pfizer та Moderna.

Ці препарати зможуть захистити імунітет людини від коронавірусу лише за умови отримання двох доз вакцини.

Натомість нещодавно затверджена вакцина Johnson & Johnson для дієвості потребуватиме лише однієї дози.

Джерело: Fox News