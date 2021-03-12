Американська вакцина від коронавірусу Novavax підтвердила свою ефективність у боротьбі з Covid-19.

За результатами дослідження британських науковців, вона на 96% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу. Також вона демонструє високий рівень результативності у боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.

Третя фаза випробування речовини проходила у Великій Британії, у ньому взяли участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старше 65 років.

Під час тяжкого перебігу хвороби вакцина від Novavax також продемонструвала свою ефективність.

Доправлення Novavax до України

Під час свого візиту до Індії у лютому 2021 року очільник МОЗ Максим Степанов домовився про постачання вакцини від Novavax.

Країна повинна отримати 15 млн доз речовини.

Детальніше про вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Time