Американська вакцина від коронавірусу Novavax підтвердила свою ефективність у боротьбі з Covid-19.
За результатами дослідження британських науковців, вона на 96% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу. Також вона демонструє високий рівень результативності у боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.
Третя фаза випробування речовини проходила у Великій Британії, у ньому взяли участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старше 65 років.
Під час тяжкого перебігу хвороби вакцина від Novavax також продемонструвала свою ефективність.
Доправлення Novavax до України
Під час свого візиту до Індії у лютому 2021 року очільник МОЗ Максим Степанов домовився про постачання вакцини від Novavax.
Країна повинна отримати 15 млн доз речовини.
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Джерело: Time