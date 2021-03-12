Вакцинація від коронавірусу у світі триває вже кілька місяців. Одними з перших в середині грудня 2020 року щеплення почали робити у США. У Європейському Союзі масова вакцинація також почалася наприкінці останнього місяця минулого року.

Якими вакцинами роблять щеплення від коронавірусу в Європі і США, що про них відомо і які країни вже схвалили препарати для екстреного використання – читайте на Фактах ICTV.

Вакцина виробництва Pfizer/BioNTech

Це спільний продукт, виробництвом якого займається німецька компанія BioNTech і американська Pfizer. Вона є однією з найпопулярніших для використання. Оскільки дослідження показали, що її ефективінсть після першої дози становить 95%.

Наразі це найвищий показник серед всіх інших вакцин, які використовуються проти Covid-19.

На початку 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила екстрене використання вакцини Pfizer/BioNTech. Препарат став першим у світі, який з моменту спалаху пандемії отримав такий дозвіл на застосування. У лютому вакцину зареєстрували і в Україні.

Де виробляють: вакцину Pfizer/BioNTech виробляють у Німеччині та Бельгії.

Які країни використовують: США, країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада.

Вакцина виробництва AstraZeneca

Її розробили спільно шведсько-британська компанія AstraZeneca і дослідники Оксфордського університету. Офіційна назва препарату AZD1222.

В Індії на заводі Serum Institute за ліценцією, наданою AstraZeneca, виробляється ще один препарат від Covid-19 – Covishield. Але вакцини від коронавірусу Covishield та Oxford-AstraZeneca – повністю ідентичні.

Згідно з останніми дослідженнями, після першої дози ефективність вакцини AstraZeneca становить 76%, а після другої, зробленої не менше, ніж за три місяці — 82%.

У лютому цього року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу від AstraZeneca, тому нею можуть робити щеплення у всьому світі. Також вакцина схвалена для використання в Україні.

Протягом останнього часу в Данії, Норвегії, Таїланді і Болгарії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca начебто через утворення тромбів у кількох данських пацієнтів після щеплення. Але у ВООЗ вже заявили, що немає причин припиняти використання препарату і зауважили, що світ повинен продовжувати його використовувати.

Напередодні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, тому немає підстав припиняти робити щеплення. З аналогічною заявою виступило Міністерство охорони здоров’я Канади.

Де виробляють: крім Індії, виробництвом займаються у Південній Кореї.

Які країни використовують: Велика Британія, країни ЄС, Україна, Канада, Індія, Бразилія.

Вакцина виробництва Moderna

Розробником є американська однойменна компанія Moderna. Згідно з даними досліджень, ефективність вакцини після введення першої дози становить 92%.

У грудні минулого року препарат дозволили для екстреного використання в США, а у січні 2021 – схвалили і в ЄС.

Де виробляють: розробники повідомляли, що вироблятимуть більшу частину вакцини в Кембриджі і Массачусетсі (США).

Які країни використовують: США, ЄС, Велика Британія, Канада.

Вакцина виробництва Johnson & Johnson

Розробником є американська компанія Johnson & Johnson. У січні цього року виробник повідомив, що, за результатами досліджень ефективність препарату становить 66%. Однак з ймовірністю 85% він убезпечує від важкої форми захворювання.

Вакцину Johnson & Johnson дозволили використовувати в екстрених випадках у США. Також днями Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання препарату. Зокрема, ЄС вже замовив 400 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Де виробляють: у 2021 році концерн Johnson & Johnson планує випустити 1 млрд доз вакцини. Вироблятимуть її в США, Європі, Індії та Південній Африці.

Вакцина Спутник V

Розробником є російський дослідний центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Щодо ефективності препарату було багато суперечок.

У лютому науковий журнал The Lancet оприлюднив результати третьої фази клінічних досліджень вакцини. Випробування, проведене на 20 тис. добровольців, показало, що її ефективність начебто становить майже 92%.

Але у вересні минулого року в тому ж таки Lancet після оприлюднення результатів другої фази досліджень міжнародна група вчених звернулася до журналу з проханням надати їм детальнішу інформацію про клінічні випробування. Проте вони так і не отримали відповіді. Тому наразі інформація про таку ефективність теж викликає сумніви.

Де виробляють: Росія

Які країни використовують: Російська Федерація, Угорщина, Білорусь, Сербія, Молдова, Словаччина.

Тим часом ще одна американська вакцина від коронавірусу Novavax підтвердила свою ефективність у боротьбі з Covid-19.

Згідно з результатами дослідження британських науковців, вона на 96% ефективна проти початкового варіанту коронавірусу. Також вакцина демонструє високий рівень результативності у боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.

Третя фаза випробування речовини проходила у Великій Британії. У ньому взяли участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старше 65 років.