YouTube позначив російський фільм про Крим, як неприйнятний та образливий

YouTube позначив російський фільм Крим. Шлях на батьківщину, як неприйнятний та образливий для певних аудиторій.

Відповідне попередження з’являється під час спроби відтворити відео, надалі вибір – переглядати фільм чи ні – залежить від глядача.

Під відео також є позначка про те, що його повністю або частково фінансує уряд РФ.

Пропагандистський фільм був знятий у 2015 році на честь річниці захоплення півострову.

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В ньому Росія фактично визнає своє військове вторгнення, саме тому екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Мін’юсту долучити трейлер стрічки до позову України проти Росії.

На думку Яценюка, деталі операції захоплення Криму Росією, описані в фільмі, мали допомогти Гаазькому трибуналу в розслідуванні.