Коронавірус у світі не відступає. Станом на 12 березня ВООЗ зафіксувала 118 058 503 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 467 576 осіб.

За весь період пандемії від ускладнень Сovid-19 померли 2 621 046 пацієнтів. За добу кількість летальних випадків збільшилася на 9 592.

Коронавірус у світі – де найбільше хворих

США – 28 940 137;

Індія – 11 308 846;

Бразилія – 11 202 305;

Російська Федерація – 4 360 823;

Велика Британія – 4 234 928.

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

Статистика ВООЗ за кількістю смертей

США – 525 495;

Бразилія – 270 656;

Мексика – 192 488;

Індія – 158 306;

Велика Британія – 124 987.

Через велику кількістю хворих на коронавірус Польща запровадила суворий карантин. Обмеження діятимуть у Варшаві, Любуському та Мазовецькому воєводствах.

У США випадково знищили півтисячі доз вакцини від Covid-19. Йдеться про препарат фармкомпанії Johnson & Johnson, який доставили у медзаклад уже в неналежному стані.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 березня МОЗ України підтвердило 1 438 468 випадків коронавірусу. За добу захворіли 12 946 осіб, водночаc 230 осіб померли від ускладнень Covid-19.

За весь період пандемії зареєстровано 27 915 летальних випадків. Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.