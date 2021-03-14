Станом на вечір 13 березня коронавірус у світі виявили вже у 118 754 336 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 655 920 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже понад 96,4 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 30 027 737;

Індія – 11 368 316;

Бразилія – 11 358 644;

Росія – 4 380 525;

Велика Британія – 4 253 820.

Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Італія, Іспанія, Туреччина і Німеччина.

За минулу добу найбільше нових випадків, не враховуючи США, було виявлено у Франції (+29 759). Країна перебуває на шостому місці у світовому рейтингу поширення коронавірусу.

Для порівняння, в Індії виявили понад 25 тис. нових випадків, у Великій Британії – понад 5 тис. випадків.

Україна у світовому рейтингу перебуває на 17-му місці, розташувавшись між Південною Африкою та Індонезією.

Коронавірус в Україні 11 березня

Станом на ранок четверга, 13 березня, коронавірус в Україні було виявлено ще у 13 276 осіб. За добу було проведено 99,2 тис. тестувань.

Добовий приріст в Україні перевищив показники 13 березня Великої Британії, Іспанії, Німеччини і Росії.

За весь час пандемії інфікувалися вже 1 451 744 українців.

Джерело: ВООЗ