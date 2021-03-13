Коронавірус продовжує поширюватися світом. Станом на 13 березня у світі зафіксували 118,2 млн випадків Covid-19. Від ускладнень, які викликала хвороба, померли 2,6 млн людей. Водночас в Україні кількість випадків зростає.

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13 березня коронавірус підтвердили у 13 276 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 451 744.

За добу одужали 4 897 людей, повністю подолали хворобу 1 219 773 українці. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 28 158 хворих, за добу зафіксували 243 нових летальних випадки.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

У восьми регіонах України поріг госпіталізацій хворих на Covid-19 перевищує допустиму норму – 60 на 100 тис. населення. Найбільше хворих на коронавірус у лікарнях Івано-Франківської області. Також складна ситуація у лікарнях Вінницької та Житомирської області.

Лідерами за кількістю зафіксованих випадків Covid-19 є США (28,9 млн), Індія (11,3 млн), Бразилія (11.2 млн), Росія (4,3 млн) та Велика Британія (4,2 млн).

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус заявив, що міжнародному партнерству ACT Accelerator для боротьби з коронавірусом не вистачає фінансування більш ніж на $22 млрд. Поки на Accelerator виділили $11 млрд.

Також у ВООЗ заявили, що у світі не зафіксували жодної смерті від вакцини проти коронавірусу.

У Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40.

У Франції схвалили вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson від компанії Janssen. Тепер цей препарат від коронавірусу будуть використовувати з метою вакцинації населення.

В Італії з 15 березня половина регіонів перейде в червону зону карантину, а на великодні свята, з 3 по 5 квітня, в країні запровадять загальнонаціональний локдаун.

Вакцинація в Україні

Станом на 13 березня першу дозу вакцини проти Covid-19 отримала 47 541 особа. За добу вакцинувалися 9 304 особи. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень).

За весь період вакцинальної кампанії найбільшу кількість щеплень зроблено у Донецькій області (4 654 щеплення), найменшу – у Чернігівській області (756 щеплень).

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.