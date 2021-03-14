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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Блінкен закликав Росію припинити переслідування незалежних політиків

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу припинити переслідування муніципальних депутатів та активістів.

ентоні блінкен

Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.

– Російська влада затримала майже 200 муніципальних депутатів та політиків, зокрема політичних активістів Володимира Кара-Мурзу та Юлію Галяміну, за сумнівними підставами. Ми закликаємо припинити переслідування незалежних активістів.

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13 березня у Москві поліція затримала учасників форуму незалежних муніципальних депутатів.

Серед інших затримані відомі політики Ілля Яшин, Євген Ройзман, Юлія Галяміна, Володимир Кара-Мурза-молодший, Андрій Пивоваров та інші.

За словами очевидців, затримали майже всіх учасників форуму. Їх посадили у автозаки і повезли у різні московські відділки.

“Об’єднані демократи” позиціонують себе як платформу для депутатів усіх рівнів для обміну досвідом і навичками.

Фото: Getty Images

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