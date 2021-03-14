Захворюваність на коронавірус у світі тримається на високому рівні. За останню добу Covid-19 заразилися ще майже 500 тис. людей на планеті.

Головні новини про коронавірус станом на 14 березня – на сайті Факти ICTV.

За даними ВООЗ, загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 118,7 млн. З них 2 634 370 – померли від ускладнень, тільки за останню добу зафіксовано майже 10 тис. летальних випадків.

Сьогодні Бразилія лідер за смерністю – тут 2 233 померлих за 24 години.

Карантин у світі

Незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом, деякі країни вже готуються до туристичного сезону.

Зокрема, Туреччина з 15 березня вводить обов’язкову електронну анкету для туристів, яку потрібно заповнювати за 72 години до вильоту. Залишаються обов’язковими також негативний тест на Covid-19 і страховка.

Греція планує відкриття сезону 14 травня – за умови сприятливої ​​епідемічної ситуації. Тут також будуть вимагати довідку про негативний тест або вакцинацію.

А в Іспанії сподіваються, що з 19 травня введуть паспорти вакцинації, щоб відрити туристичний сезон.

Коронавірус і вакцинація в Україні

Станом на 14 березня коронавірус в Україні виявили ще у 9 012 осіб. Загальна кількість інфікованих сягнула 1 460 756 випадків.

За останні 24 години померли 145 українців і 2 743 – одужали.

Водночас вже у 10 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, тобто вони потрапляють до помаранчевої зони карантину.

Зокрема – Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області, а також Київ.

У червоній зоні карантину знаходиться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Що стосується вакцинації від коронавірусу, то на сьогодні щеплення зробили вже 51 137 українців, з яких 3 596 – за останній день.

У лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися 247 556 українців.