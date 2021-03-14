У світі станом на неділю, 14 березня, зафіксували 119 220 681 випадок коронавірусу, за добу – 461 105.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 642 826 пацієнтів, за добу – 8 419.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 29 063 401 (+62 840);
- Бразилія – 11 363 380 (+85 663);
- Індія – 11 359 048 (+25 320);
- Росія – 4 390 608 (+10 083);
- Велика Британія – 4 253 824 (+5 534).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 528 456 (+1 388);
- Бразилія – 275 105 (+2 216);
- Мексика – 193 851 (+709);
- Індія – 158 607 (+161);
- Велика Британія – 125 464 (+121).
Карантин у світі
В Італії посилять антикоронавірусні заходи: дев’ять областей перейдуть до червої зони з понеділка, інші регіони – до помаранчевої.
В Іспанії сподіваються, що з 19 травня введуть паспорти вакцинації, щоб відрити туристичний сезон.
У Європі за ініціативою компанії BioNTech створили альянс для ліквідації дефіциту вакцини. До нього увійшли 13 фармкомпаній.
На заводі Tesla у США виявили сотні випадків зараження коронавірусом.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 березня виявили 9 012 нових випадків. Було проведено понад 60 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 460 756 українців.