У світі станом на неділю, 14 березня, зафіксували 119 220 681 випадок коронавірусу, за добу – 461 105.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 642 826 пацієнтів, за добу – 8 419.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 29 063 401 (+62 840);

Бразилія – 11 363 380 (+85 663);

Індія – 11 359 048 (+25 320);

Росія – 4 390 608 (+10 083);

Велика Британія – 4 253 824 (+5 534).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 528 456 (+1 388);

Бразилія – 275 105 (+2 216);

Мексика – 193 851 (+709);

Індія – 158 607 (+161);

Велика Британія – 125 464 (+121).

Карантин у світі

В Італії посилять антикоронавірусні заходи: дев’ять областей перейдуть до червої зони з понеділка, інші регіони – до помаранчевої.

В Іспанії сподіваються, що з 19 травня введуть паспорти вакцинації, щоб відрити туристичний сезон.

У Європі за ініціативою компанії BioNTech створили альянс для ліквідації дефіциту вакцини. До нього увійшли 13 фармкомпаній.

На заводі Tesla у США виявили сотні випадків зараження коронавірусом.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 березня виявили 9 012 нових випадків. Було проведено понад 60 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 460 756 українців.