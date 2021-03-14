Штурм Капітолія: Мін’юст США назвало розслідування найскладнішим у своїй історії

Міністерство юстиції США назвало розслідування штурму Капітолія, який вчинили прихильники колишнього президента США Дональда Трампа, ймовірно, найскладнішим в історії відомства.

Кількість людей, яким оголосять обвинувачення, може досягти 400 осіб.

Відповідна оцінка міститься у судовому поданні Мін’юсту США.

– Розслідування та кримінальне переслідування штурму Капітолію імовірно буде одним із найбільших в історії США, і за кількістю підсудних і за обсягом та характером доказів, – відзначає уряд.

У відомстві також заявили, що очікують пред’явлення обвинувачень ще понад 100 особам у зв’язку із штурмом Капітолія.

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Окрім цього, під час розслідування отримали та виконали понад 900 ордерів на обшук.

Охорона Капітолія

У Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу. Правоохоронці там будуть до 23 травня.

Це рішення ухвалили після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність

Всього близько 2300 членів Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.