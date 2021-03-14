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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

США готують додаткові санкції проти Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії.

верховний суд сша

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час прес-конференції.

– Він (президент США Джо Байден, – Ред.) обрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю з європейцями щодо покарання за отруєння Олексія Навального, та підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які здійснила Росія, – сказав Салліван.

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2 березня набуло чинності рішення ЄС про запровадження санкцій у зв’язку зі справою Навального проти керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова та генпрокурора Ігоря Краснова.

Також 2 березня США запровадили санкції проти 8 службових осіб і трьох російських установ у зв`язку з отруєнням і ув‘язненням Навального.

Громадянам США забороняється здійснювати будь-які операції з російськими службовими особами, які потрапили під санкції.

Іноземці, які сприятимуть здійсненню значних операцій від імені санкційних осіб, також ризикують потрапити під санкції.

Крім того, США запровадили обмежувальні заходи проти трьох юридичних осіб.

Джерело: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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