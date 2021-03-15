Болгарія відкриє кордони для туристів цієї весни

Болгарія планує розпочати літній туристичний сезон з 1 травня, проте з карантинними обмеженнями та дотриманням заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.

Про це повідомила віце-прем’єр та міністр туризму Болгарії Маріян Ніколова.

– Рішення про запуск туристичного сезону 1 травня було узгоджене з органами охорони здоров’я і МЗС Болгарії. У понеділок, 15 березня, затвердять правила щодо об’єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів, – зазначила міністр туризму.

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За словами Ніколової, туристичний сезон розпочнуть трохи раніше, щоб забезпечити стабільну роботу галузі і дотримання усіх заходів безпеки, які запропонують органи охорони здоров’я.

Також міністр туризму додала, що усі відповідні вимоги для в’їзду туристів до Болгарії вже розроблені та узгоджені. Окрім того, вона зазначила, що ЄС має ухвалити рішення щодо сертифікатів здоров’я і болгарська влада його підтримає.

Міністр охорони здоров’я Болгарії Костадин Ангелів уточнив, що буде передбачений узгоджений з Європейською комісією варіант зеленого коридору для усіх туристів, які хочуть відвідати країну.

Також буде дозволено мандрувати до Болгарії за паспортами вакцинації, а саме для тих, хто вже перехворів на коронавірус, пройшов вакцинацію, або має негативний ПЛР-тест.

Відкриття туристичного сезону у Греції

Греція може відкрити літній сезон для туристів цього року. Однак потрапити на відпочинок зможуть лише люди, які вакцинувалися, перехворіли або мають негативний тест на коронавірус.

За словами міністра туризму Греції Гаррі Теохаріса, туристичний сезон може розпочатися у середині травня. Після вакцинації уразливих груп населення влада країни надасть перевагу працівникам туристичної галузі.