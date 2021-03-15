У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) перевіряє інформацію про можливе скорочення соціальної дистанції з двох метрів до одного.

Нове дослідження стверджує, що відстань в один метр може бути такою ж ефективною для стримування поширення коронавірусу, як і двометрова відстань.

Про це повідомив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі.

– За отриманими даними, відстані в один метр достатньо за певних умов. Центр контролю та профілактики захворювань CDC аналізує це. І я можу вас запевнити, що у розумні терміни вони опублікують рекомендації, – сказав Ентоні Фаучі.

Також він додав, що у разі доведення такої ефективності правила щодо соціальної дистанції можуть бути змінені.

Окрім цього, Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції, якщо частина людей відмовиться вакцинуватись.

Спалах коронавірусу на заводі Tesla

У Каліфорнії на заводі Tesla стався спалах коронавірусу, заразилося близько 450 осіб.

Про спалах на заводі було відомо й раніше, проте точну кількість хворих не розкривалося. Спочатку кількість випадків захворювання зросла до 125 у грудні з 11 у травні.

В кінці березня 2020 року через швидке поширення коронавірусу у США головний виконавчий директор виробника електромобілів Tesla Inc Ілон Маск оголосив про припинення роботи заводу.