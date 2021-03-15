Європейська медична асоціація не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу.

– Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики, – йдеться в повідомленні Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Також агентство EMA повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров’я (BASG) Австрії також дійшов висновку про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, “щоб показати, що довіряє цій вакцині”.

Вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді й країнах ЄС.

Призупинення використання вакцини AstraZeneca

У березні Італія, Франція, Німеччина, Данія, Ісландія, Ірландія, Норвегія, Румунія, Болгарія призупинила використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу вен головного мозку.

Наразі зареєстровано сім випадків із майже 1,6 млн вакцинацій AstraZeneca, хоча зв’язок зі щепленнями ще не доведено.