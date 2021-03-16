Ситуація з коронавірусом у світі залишається невтішною. У багатьох країнах кількість нових випадків продовжує стабільно зростати.
Станом на вечір 15 березня коронавірус у світі виявили у 119 603 761 людини, за добу підтвердили понад 400 тис. нових хворих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 2 649 722 людини, за добу їхня кількість збільшилась на 7 тис.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 29 115 662 (+52 261);
- Бразилія – 11 439 558 (+76 178);
- Індія – 11 385 339 (+26 291);
- Росія – 4 400 045 (+9 437);
- Велика Британія – 4 258 442 (+4 618).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 529 529 (+1 073);
- Бразилія – 277 102 (+1 997);
- Мексика – 194 490 (+639);
- Індія – 158 725(+118);
- Велика Британія – 125 516 (+52).
Карантин у світі
В Італії відсьогодні набуває чинності жорсткий карантин. У північних та центральних регіонах зачинилися магазини, школи та ресторани. МОЗ Італії сподівається на покращення ситуації з другої половини квітня.
У Німеччині підрахували, що пандемія коштувала їхній економіці €250 млрд.
Чи може бути ще один локдаун в Україні, скільки триватиме третя хвиля коронавірусу та як до неї готуються країни світу – Факти ICTV зібрали головні Covid-новини понеділка 15 березня.