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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 76 тис. хворих за добу в Індії та 52 тис. у США: Covid-19 у світі 15 березня

Ситуація з коронавірусом у світі залишається невтішною. У багатьох країнах кількість нових випадків продовжує стабільно зростати.

девушка в маске

Станом на вечір 15 березня коронавірус у світі виявили у 119 603 761 людини, за добу підтвердили понад 400 тис. нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 2 649 722 людини, за добу їхня кількість збільшилась на 7 тис.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 29 115 662 (+52 261);
  • Бразилія – 11 439 558 (+76 178);
  • Індія – 11 385 339 (+26 291);
  • Росія – 4 400 045 (+9 437);
  • Велика Британія – 4 258 442 (+4 618).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 529 529 (+1 073);
  • Бразилія – 277 102 (+1 997);
  • Мексика – 194 490 (+639);
  • Індія – 158 725(+118);
  • Велика Британія – 125 516 (+52).

Карантин у світі

В Італії відсьогодні набуває чинності жорсткий карантин. У північних та центральних регіонах зачинилися магазини, школи та ресторани. МОЗ Італії сподівається на покращення ситуації з другої половини квітня.

У Німеччині підрахували, що пандемія коштувала їхній економіці €250 млрд.

Чи може бути ще один локдаун в Україні, скільки триватиме третя хвиля коронавірусу та як до неї готуються країни світу – Факти ICTV зібрали головні Covid-новини понеділка 15 березня.

Фото: Depositphotos

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