Ситуація з коронавірусом у світі залишається невтішною. У багатьох країнах кількість нових випадків продовжує стабільно зростати.

Станом на вечір 15 березня коронавірус у світі виявили у 119 603 761 людини, за добу підтвердили понад 400 тис. нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 2 649 722 людини, за добу їхня кількість збільшилась на 7 тис.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 29 115 662 (+52 261);

Бразилія – 11 439 558 (+76 178);

Індія – 11 385 339 (+26 291);

Росія – 4 400 045 (+9 437);

Велика Британія – 4 258 442 (+4 618).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 529 529 (+1 073);

Бразилія – 277 102 (+1 997);

Мексика – 194 490 (+639);

Індія – 158 725(+118);

Велика Британія – 125 516 (+52).

Карантин у світі

В Італії відсьогодні набуває чинності жорсткий карантин. У північних та центральних регіонах зачинилися магазини, школи та ресторани. МОЗ Італії сподівається на покращення ситуації з другої половини квітня.

У Німеччині підрахували, що пандемія коштувала їхній економіці €250 млрд.

Чи може бути ще один локдаун в Україні, скільки триватиме третя хвиля коронавірусу та як до неї готуються країни світу – Факти ICTV зібрали головні Covid-новини понеділка 15 березня.