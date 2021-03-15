На території Австрії, держави у Центральній Європі, оголосили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер в ефірі австрійської радіостанції. За його словами, потрібно уникнути масового зростання кількості заражених у країні за допомогою проведення тестів на Covid-19 при виїзді з регіонів.

З 8 лютого в Австрії послабили жорсткий карантин і відкрили школи та музеї, проте люди повинні носити захисні маски. Для відвідування салону краси чи перукарні потрібно завчасно здати тест на Covid-19. Інші обмеження досі залишаються у країні.

Станом на ранок 15 березня в Австрії зафіксували 495 464 випадків захворювання на коронавірус. За весь час пандемії у країні від хвороби померли 8 892 осіб. Наразі коронавірусом в Австрії хворіють 27 284 людей. Водночас у країні перемогти страшну хворобу вдалося 459 288 людям.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 березня в Україні зафіксували 1 467 548 випадків захворювання на Covid-19. За добу Covid-19 виявили ще у 6 792 осіб, серед них 2 497 українців госпіталізували.

У країні зафіксували 130 летальних випадків, проте подолати страшну хворобу змогли понад 3,4 тис. українців. За весь час пандемії коронавірусу в Україні 1 226 007 людей одужали від небезпечного захворювання.

Джерело: ORF