PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії Covid-19

На території Австрії, держави у Центральній Європі, оголосили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу.

В Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії Covid-19

Про це заявив глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер в ефірі австрійської радіостанції. За його словами, потрібно уникнути масового зростання кількості заражених у країні за допомогою проведення тестів на Covid-19 при виїзді з регіонів.

З 8 лютого в Австрії послабили жорсткий карантин і відкрили школи та музеї, проте люди повинні носити захисні маски. Для відвідування салону краси чи перукарні потрібно завчасно здати тест на Covid-19. Інші обмеження досі залишаються у країні.

Читайте
Нова хвиля Covid-19 в Україні може бути більш інтенсивною - Комісаренко

Станом на ранок 15 березня в Австрії зафіксували 495 464 випадків захворювання на коронавірус. За весь час пандемії у країні від хвороби померли 8 892 осіб. Наразі коронавірусом в Австрії хворіють 27 284 людей. Водночас у країні перемогти страшну хворобу вдалося 459 288 людям.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 березня в Україні зафіксували 1 467 548 випадків захворювання на Covid-19. За добу Covid-19 виявили ще у 6 792 осіб, серед них 2 497 українців госпіталізували.

У країні зафіксували 130 летальних випадків, проте подолати страшну хворобу змогли понад 3,4 тис. українців. За весь час пандемії коронавірусу в Україні 1 226 007 людей одужали від небезпечного захворювання.

Джерело: ORF

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка