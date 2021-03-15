Іспанія розпочне випробування чотириденного робочого тижня. Напередодні уряд країни ухвалив пропозицію партії Más País скоротити робочий тиждень до 32 годин.

Таким чином Іспанія може стати першою країною, яка повністю перейде на чотириденний графік роботи. Зазвичай такої практики дотримуються лише окремі підприємства.

– З чотириденним робочим тижнем (32 години) ми починаємо справжню дискусію сучасності. Це ідея, час якої настав, – заявив один з представників партії-ініціатора.

Точні деталі пілотного проекту уряд оголосить пізніше. Раніше пропонувалося виділення €50 млн на три роки для допомоги компаніям, які перейдуть на такий спосіб роботи.

На етапі випробувань в експерименті візьме участь близько 200 компаній з кількістю працівників від трьох до шести тис.

Попри скорочення робочого тижня, робочі місця зарплати не повинні зменшуватися. Тому в перший рік держава покриє збитки компаній на 100%, у другий на 50%, а на третій – 33%.

Прихильники проекту заявляють, що чотири робочих дні у тижні підвищать продуктивність праці, поліпшать психологічне здоров’я працівників і допоможуть у боротьбі зі змінами клімату.

Боротьба за гендерну рівність у Німеччині

У Німеччині можуть ухвалити гендерні квоти на керівних посадах. У разі ухвалення відповідного законопроекту Бундестагом, великі компанії повинні дотримуватися політики гендерної рівності.

До прикладу, у раді директорів з чотирьох осіб має бути хоча б одна жінка.