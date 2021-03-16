У Словаччині міністр з питань праці Мілан Крайняк подав у відставку через скандал щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Спутник V.

У листі президентові він зазначив, що розглядає свою відставку як крок до завершення коаліційної кризи.

На думку Мілана Крайняка, кожна коаліційна партія має зробити політичний жест на тлі кризи, яка виникла у результаті скандалу навколо закупівлі російської вакцини Спутник V.

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12 березня вже подав у відставку міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі, оскільки закупівля речовини загрожувала поваленням коаліційного уряду.

Президент Словаччини Зузана Чапутова та партнери прем’єр-міністра Ігоря Матовича по коаліції розкритикували домовленості глави уряду з Москвою про постачання 2 млн доз російської вакцини проти коронавірусу, яка не отримала схвалення ні з боку Європейського агентства з лікарських засобів, ні з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: The Slovak Spectator