Після рішення низки європейських країн про зупинення імунізації препаратом від AstraZeneca західними ЗМІ прокотилася хвиля занепокоєння.

Преса зазначає, що ця ситуація ставить під загрозу сподівання ЄС перемогти коронавірус протягом цього року.

Адже через припинення використання AstraZeneca Європейський Союз вже пасе задніх за темпами вакцинації порівняно із Великою Британією та США.

ЗМІ також часто посилаються на медичних експертів, які не встановлюють зв’язок між тромбозом і щепленням цією сироваткою та зазначають, що ризик померти від Covid-19 набагато вищий, ніж від вакцини.

На думку журналістів французької газети Le Monde, навіть якщо Європейське агентство з лікарських засобів підтвердить безпечність AstraZeneca, довіра населення до препарату вже підірвана.

– Якщо вакцину дійсно припинять використовувати, це матиме фатальні наслідки для німецької програми вакцинації. І без того низька швидкість знизиться ще більше, – непокоїться наслідками такого рішення і німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

Провідні британські ЗМІ також стали на захист AstraZeneca, видання The Times зауважує, що незрозумілі випадки під час вакцинації ставалися задовго до пандемії коронавірусу.

– Для контексту, у Великій Британії щороку стільки ж людей кажуть, що їх вдарило блискавкою, – наводить приклад The Times.

Американське видання New York Times підтверджує, що припинення імунізації розпочалося у найбільш невдалий момент, адже Європу накриває третя хвиля Covid-19.

Підвищують загрозу також нові небезпечні штами, які стрімко ширяться країнами.

AstraZeneca та утворення тромбів

ВООЗ заявила, що встановленого зв’язку між препаратом AstraZeneca та утворенням тромбів немає.

Також у ВООЗ зазначили, що задокументовані смерті внаслідок вакцинації цією сироваткою відсутні.