PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Довіра населення підірвана: світові ЗМІ про припинення використання AstraZeneca

Після рішення низки європейських країн про зупинення імунізації препаратом від AstraZeneca західними ЗМІ прокотилася хвиля занепокоєння.

Довіра населення підірвана: світові ЗМІ про припинення використання AstraZeneca

Преса зазначає, що ця ситуація ставить під загрозу сподівання ЄС перемогти коронавірус протягом цього року.

Адже через припинення використання AstraZeneca Європейський Союз вже пасе задніх за темпами вакцинації порівняно із Великою Британією та США.

Читайте
Прищепив маму й тата: Степанов запевнив, що вакцина AstraZeneca безпечна

ЗМІ також часто посилаються на медичних експертів, які не встановлюють зв’язок між тромбозом і щепленням цією сироваткою та зазначають, що ризик померти від Covid-19 набагато вищий, ніж від вакцини.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca

На думку журналістів французької газети Le Monde, навіть якщо Європейське агентство з лікарських засобів підтвердить безпечність AstraZeneca, довіра населення до препарату вже підірвана.

– Якщо вакцину дійсно припинять використовувати, це матиме фатальні наслідки для німецької програми вакцинації. І без того низька швидкість знизиться ще більше, – непокоїться наслідками такого рішення і німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

Провідні британські ЗМІ також стали на захист AstraZeneca, видання The Times зауважує, що незрозумілі випадки під час вакцинації ставалися задовго до пандемії коронавірусу.

– Для контексту, у Великій Британії щороку стільки ж людей кажуть, що їх вдарило блискавкою, – наводить приклад The Times.

Американське видання New York Times підтверджує, що припинення імунізації розпочалося у найбільш невдалий момент, адже Європу накриває третя хвиля Covid-19.

Підвищують загрозу також нові небезпечні штами, які стрімко ширяться країнами.

AstraZeneca та утворення тромбів

ВООЗ заявила, що встановленого зв’язку між препаратом AstraZeneca та утворенням тромбів немає.

Також у ВООЗ зазначили, що задокументовані смерті внаслідок вакцинації цією сироваткою відсутні.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка