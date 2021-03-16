Жорсткий карантин у Норвегії, новий штам коронавірусу у Франції та кабінети вакцинації в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус 16 березня.

В Україні першу дозу щеплення вакциною AstraZeneca/​CovieShield отримали ще 8 928 осіб. Найбільшу кількість щеплень зробили у Полтавській області – 690. Найменшу у Житомирській – 130.

Усього з початку кампанії вакциновано 62 083 особи. Лідером за весь період кампанії залишається Донецька область – 5 644 щеплення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні безпечна. Він додав, що вже вакцинував своїх батьків.

Окрім цього, Канада також вважає препарат безпечним і продовжить його застосовувати.

Також очільник МОЗ повідомив, що з 22 березня відкриються кабінети щеплень, коли вакцинація проходитиме у сімейних лікарів.

Водночас у ВООЗ заявили, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів.

У відомстві запевняють, що попри те, що країни почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок вакцинації проти коронавірусу.

Натомість голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що коронавірус в Україні почав більше вражати молодь. Кількість госпіталізованих до 30-40 років на сьогодні набагато більша, ніж це було за весь час пандемії.

Також у Вінницькій та Закарпатській областях виявили британський штам коронавірусу.

У дев’яти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Нині у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. До помаранчевої зони потрапили 9 регіонів, а решта – поки у жовтій зоні.

Водночас голова ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що зараз вводити додаткові карантинні заходи у столиці не потрібно, адже ситуація повністю контрольована.

У львівських поліклініках розгорнуть додаткові Covid-шпиталі на 366 ліжок, адже наявні у лікарнях місця закінчуються надто швидко.

З початку пандемії коронавірусу в Бразилії звільнили вже третього міністра охорони здоров’я.

Так, міністр Едуардо Пазуелло, не маючи жодного досвіду в охороні здоров’я, поглибив кризу та спровокував рекордне зростання смертності. Протягом 10 місяців перебування Пазуелло на посаді кількість смертей зросла майже до 280 тис.

Водночас у столиці Норвегії Осло ввели жорсткий карантин через зростання динаміки поширення коронавірусу, зокрема серед дітей у віці 6-12 років. Зокрема, усі магазини (крім продуктових), заклади громадського харчування, культурні установи та фітнес-зали будуть закритими до 7 квітня.

У Франції виявили новий штам коронавірусу. Лікарі зазначили, що у інфікованих людей були типові для SARS-CoV-2 симптоми, однак ПЛР-тести давали негативний результат.

Крім цього, у Словаччині міністр з питань праці Мілан Крайняк подав у відставку через скандал щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Спутник V.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці.

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

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