16 березня прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа отримав першу дозу вакцини Pfizer у межах підготовки до зустрічі з президентом США Джо Байденом наступного місяця.

Очільнику уряду країни зробили щеплення в Національному центрі глобального здоров’я та медицини в Токіо.

Раніше Йосіхіде Суґа повідомляв, що чекатиме черги вакцинації до середини квітня, коли почнуть робити щеплення людям, старшим за 65 років.

Однак уряди Японії та США погодились вжити запобіжних заходів для запобігання поширення коронавірусу під час поїздки до Вашингтона, оскільки 72-річний Суґа та 78-річний Байден мають підвищений ризик розвитку важких симптомів Covid-19 через свій вік.

За словами прес-секретаря уряду Японії Кацунобу Като, жодних ускладнень після вакцинації Суґа не зафіксовано.

Другу дозу вакцини Pfizer прем’єр-міністр Японії отримає за три тижні до від’їзду до Вашингтона.

Поїздка буде короткою й ненасиченою подіями. Оточення чиновника буде меншим ніж зазвичай. Уся делегація Японії перед від’їздом до США отримає дві дози вакцини.

Зустріч Йосіхіде Суґа з Джо Байденом стане першою особистою зустріччю з моменту вступу на посаду президента США.

Економія вакцини в Японії

У березні Японія дозволила лікарням робити щеплення проти коронавірусу інсуліновими шприцами, які можуть набирати сім доз препарату Pfizer із флакону.

Шприц із низьким рівнем “мертвого простору”, який розробила компанія Terumo, затвердило міністерство охорони здоров’я Японії. Виробник розраховує виготовити 20 млн таких шприців.

Детальніше про спосіб економії вакцини в Японії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: KyodoNews