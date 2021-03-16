Чутки щодо відмови багатьох європейських країн від вакцини AstraZeneca можуть бути пов’язані з Російською Федерацією. Вона навмисне веде інформаційну кампанію проти британської вакцини, щоб натомість просунути власний препарат Спутник V.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він підкреслив, що вакцина російських виробників досі не отримала схвалення у Європі.

– Одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента Спутник – вакцини AstraZeneca.

Ткаченко припустив, що Росія використовує тактику спаленої землі, щоб знищити конкурента і таким способом завоювати європейський ринок.

– Я б дуже ретельно перевірив, з яких джерел з’явилася інформація про псевдо небезпечність вакцини AstraZeneca і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ. Бо в такі збіги не вірю.

Відмова від вакцини AstraZeneca

Напередодні низка країн оголосила про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca. Причиною стало те, що у Данії нібито виявили випадки розвитку тромбів у вакцинованих людей.

Через цю інформацію Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Норвегія, Данія, Болгарія та ще деякі країни тимчасово призупинили вакцинацію. Тим часом ВООЗ заявила, що препарат AstraZeneca не впливає на утворення тромбів.

Джерело: Олександр Ткаченко