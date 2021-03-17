У Франції почалася третя хвиля пандемії коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс під час виступу на Національних зборах.

— Ми перебуваємо певною мірою у третій хвилі пандемії, – сказав Кастекс.

За його словами, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.

У Франції вже кілька місяців діють суворі обмежувальні заходи. Попри це кілька останніх тижнів темпи поширення коронавірусу викликають тривогу у експертів.

Також 16 березня стало відомо, що на північному-заході Франції у регіоні Бретань виявили випадки зараження новим, невідомим досі, штамом коронавірусу, який складно виявити за допомогою наявних нині тестів.

Визначити новий вид дозволив спалах інфекції в лікарні міста Ланьон у департаменті Кот-д’Армор.

Третя хвиля пандемії в Австрії

15 березня на території Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер в ефірі австрійської радіостанції. За його словами, потрібно уникнути масового зростання кількості заражених у країні за допомогою проведення тестів на Covid-19 при виїзді з регіонів.

Джерело: BFM TV