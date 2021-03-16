У США заарештували та звинуватили двох чоловіків за напад на поліцейських під час заворушень в Капітолії 6 січня. Зокрема, вони напали на офіцера Брайана Сікніка, який отримав травми та помер в той день.

За даними слідства, 32-річний Джуліан Елі Хатер з Пенсільванії та 39-річний Джордж П’єр Таніос із Західної Вірджинії разом обприскували обличчя та очі співробітників поліції, зокрема Сікніка, токсичним хімічним спреєм під час заворушень в Капітолії.

Чоловіків звинувачують за дев’ятьма пунктами за напад на правоохоронців із застосуванням зброї летальної дії. За це їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Водночас причину смерті Сікніка поки офіційно не встановили. Слідчі з’ясували, що первинна версія про те, що офіцера вдарили вогнегасником, не відповідає дійсності.

Штурм Капітолія

Масовий штурм Капітолія в США стався 6 січня 2021 року. В той день Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США. Через протести постраждали десятки людей, п’ятеро людей загинули, зокрема 42-річний офіцер поліції Брайан Сікнік.

Поліція Капітолія у Вашингтоні напередодні штурму відмовила Пентагону та Мін’юсту США у допомозі для протидії можливим заворушенням. Капітолій відмовив Нацгвардії двічі.

У США понад 300 осіб звинуватили у зв’язку з заворушеннями в Капітолії 6 січня. За словами Міністерства юстиції США, незабаром цей показник може зрости до 400 людей.