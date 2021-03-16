У столиці Норвегії ввели жорсткий карантин

У столиці Норвегії Осло ввели найсуворіші карантинні обмеження, які були у країні з початку пандемії Covid-19. Таке рішення прийняли через зростання динаміки поширення коронавірусу.

Про це повідомив мер Осло Раймонд Йохансен. За його словами, тільки двох гостям Осло можна буде виїхати з міста та повернутися додому.

Керівник служби охорони здоров’я Осло Роберт Стін також зазначив, що місто Осло знаходиться у такій ситуації через поширення британського штаму, зокрема серед дітей у віці 6-12 років. З 17 березня в місті учні старших класів перейдуть на навчання в онлайн-форматі. Дитячі садки також найближчий тиждень не працюватимуть.

Також всі магазини (крім продуктових), заклади громадського харчування, культурні установи та фітнес-зали будуть закритими до 7 квітня 2021 року в Осло.

Коронавірус в Австрії

На території Австрії заявили про початок третьої хвилі пандемії Covid-19 в країні. Зростання динаміки поширення коронавірусу в Австрії планують уникнути за допомогою більш масового проведення тестів на коронавірус при виїзді з регіонів.

Станом на 15 березня в Австрії за весь час пандемії виявили 495 464 випадків захворювання Covid-19. Від хвороби померли 8 892 людей. Нині 27 284 людей хворіють Covid-19. Водночас перемогти страшну хворобу вдалося 459 288 австрійцям.

Джерело: Polsatnews