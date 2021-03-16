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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом та утворенням тромбів.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів – ВООЗ

Про це повідомила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, в організації не хочуть, щоб люди почали панікувати.

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У ВООЗ запевняють, що попри те, що країни почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок вакцинації проти коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca

Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров’я розгляне питання, пов’язані з вакциною компанії AstraZeneca.

Голова ВООЗ зазначив, що рішення про припинення застосування вакцини AstraZeneca являє собою рутинну практику. Таке рішення країн показує, що система нагляду працює і є ефективний контроль.

Джерело: Reuters

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