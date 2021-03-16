Відкусив палець поліцейському: учасника протестів у Гонконзі ув’язнили на 5 років

Учасника масових протестів у Гонконзі, який відкусив поліцейському кінчик пальця, засудили до 5,5 років тюремного ув’язнення.

Підсудний – 24-річний хлопець, випускник Гонконзького університету, який під час заворушень “скоїв цілу серію правопорушень” неподалік одного з торгових центрів.

Суд розглядав справу протестувальника за такими статтями, як хуліганство в громадському місці, напад на поліцейського і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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Було встановлено, що влітку 2019 року обвинувачений справді відкусив кінчик безіменного пальця правої руки поліцейського, коли жодних загроз його боку не було.

Також хлопець навмисне напав на двох інших поліцейських з парасолькою і виступав у ролі провокатора, підбурюючи протестувальників нападати на правоохоронців.

Усі клопотання сторони захисту щодо зміни покарання було відхилено.

Протести у Гонконзі

Перші протести у Гонконзі спалахнули влітку 2019 року: причиною став законопроект, який регламентує дозвіл на екстрадицію людей за запитом влади Китаю.

Мітингувальники створили власний тренд, оскільки приходили на акції з парасольками, щоб мати змогу оборонятися.

Вже у серпні влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу. Під час зіткнення з демонстрантами правоохоронці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.

Восени на Революції парасольок помітили український прапор. Лідери революційного руху у Гонконзі заявляли, що надихаються українцями та революцією 2014 року.

Протести безперервно продовжувалися до січня 2020 року, поки світ не охопила пандемія коронавірусу.

Джерело: Hong Kong Free Press