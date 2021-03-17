Центральний районний суд Мінська визнав винним мінчанина Вадима Луковича та засудив до двох років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.

Чоловіка звинуватили у “грубому порушенні громадського порядку”, “загрозі застосування насильства щодо співробітника міліції”, а також в “умисному псуванні майна”.

Суддя Юлія Густир винесла вирок за трьома статтями КК Білорусі: ч. 1 ст. 342 КК РБ (активна участь у групових діях, що порушують громадський порядок), ст. 364 КК РБ (насильство або загроза застосування насильства щодо співробітників внутрішніх органів), ч. 1 ст.218 КК РБ (умисне знищення або псування майна).

Вадима Луковича судили за те, що 9 серпня він опинився у натовпі людей у Мінську, котрі почали стукати по машині ДАІ, що проїжджала повз.

Чоловік під час судових засідань зазначав, що опинився там випадково, а у натовпі його ненавмисне штовхнули – тому він випадково доторкнувся до машини ДАІ та сперся на неї. Чоловік залишив на авто відбиток своєї правої долоні.

Захист зазначав, що у Луковича не було жодних намірів завдавати шкоди автомобілю ДАІ. На транспортному засобі залишився відбиток правої долоні, але Лукович є шульгою, і відповідно, якби він наносив удари по машині, то робив би це лівою рукою.

Сторона звинувачення надала як доказ відео, яке триває вісім секунд.

10 років свідку вбивства протестувальника

25 лютого у місті Брест суддя виніс вирок вбитому пострілом у голову Геннадію Шутову під час протестів у Білорусі 11 серпня 2020 року та його другу, який став свідком смерті, Олександру Кордюкову.

Кордюкова засудили до десяти років колонії посиленого режиму, а покійному Шутову винесли обвинувальний вирок без призначення покарання.

Джерело: Вясна