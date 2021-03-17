США запровадили нові санкції щодо Росії через Навального

США оголосили про запровадження нових санкцій щодо Російської Федерації через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Вони набувають чинності 18 березня.

Тепер Росія внесена Вашингтоном до списку країн, з якими повністю заборонений експорт та імпорт зброї чи оборонних послуг. Про це повідомляється на сайті американського Міністерства торгівлі.

— Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні речовини проти дисидентів, як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд діяв, грубо порушуючи свої зобов’язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї, і безпосередньо наражав власних громадян та громадян інших країн на смертельну небезпеку, – йдеться в повідомленні.

Обмеження стосуються експорту американських товарів, що пов’язані з національною безпекою. Також припиняється дія всіх ліцензій на обслуговування і заміну деталей та устаткування, що раніше постачалося в Росію, обмежується передача технологій та програмного забезпечення.

Наступного тижня адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Санкції зачеплять Росію, Іран та Китай.

Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США.

Джерело: U.S. Department of Commerce