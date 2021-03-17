У Бразилії зафіксували найбільший добовий показник смертей від коронавірусу з початку пандемії. Не змогли подолати Covid-19 2 841 людина.

Загалом від коронавірусу в Бразилії померло вже 282 127 людей.

За добу в країні захворіло 83 926 осіб. За весь час пандемії Covid-19 зареєстровано 11 603 535 випадків хвороби.

За даними міністерства охорони здоров’я Бразилії, в середньому там фіксують 134,3 смерті та 5 521 випадків зараження на 100 тис. жителів.

Наразі південноамериканська країна переживає нову хвилю інфекцій, спричинених штамом Р.1, що виник у північному штаті Амазонас у листопаді минулого року.

Переповнені лікарні Бразилії

Станом на 10 березня система охорони здоров’я в більшості міст Бразилії близька до колапсу через випадки захворювання на Covid-19.

У Бразилії переповнені лікарні в столицях 25 із 27 штатів.

Так, у 15 штатах завантаженість відділень інтенсивної терапії становить 90%. Йдеться, зокрема, про Ріо-де-Жанейро й Сан-Паулу.

Джерело: XinhuaNet