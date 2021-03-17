У Британії зареєстрували новий штам коронавірусу — філіппінський

У Великій Британії виявили два випадки нового штаму коронавірусу, вперше зареєстрованого на Філіппінах.

Філіппінський штам коронавірусу має низку помітних мутацій, зокрема білок E484K. Вчені занепокоєні, що вакцини можуть бути не такими ефективними проти цього білка.

У громадській охороні здоров’я Англії заявили, що один з випадків пов’язаний із поїздкою за кордон. Походження другого — розслідується.

Влада Філіппін 9 березня повідомила про те, що в країні зафіксували 33 випадки нового виду вірусу.

Британський штам коронавірусу

У грудні 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Його назвали британським.

Через цей вид вірусу в країні погіршилася епідситуація, а владі довелося посилювати карантинні обмеження.

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