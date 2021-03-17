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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У Британії зареєстрували новий штам коронавірусу — філіппінський

У Великій Британії виявили два випадки нового штаму коронавірусу, вперше зареєстрованого на Філіппінах.

лікарня коронавірус

Філіппінський штам коронавірусу має низку помітних мутацій, зокрема білок E484K. Вчені занепокоєні, що вакцини можуть бути не такими ефективними проти цього білка.

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У громадській охороні здоров’я Англії заявили, що один з випадків пов’язаний із поїздкою за кордон. Походження другого — розслідується.

Влада Філіппін 9 березня повідомила про те, що в країні зафіксували 33 випадки нового виду вірусу.

Британський штам коронавірусу

У грудні 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Його назвали британським.

Через цей вид вірусу в країні погіршилася епідситуація, а владі довелося посилювати карантинні обмеження.

Детальніше про британський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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