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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Грузії знеструмлена більшість території країни

Більшість території Грузії залишилася без світла через аварію на лінії електропередач.

Тбілісі Грузія

Аварія сталася на 400 кВ ліній електропередачі Месхеті, через яку енергія надходить з Туреччини до Грузії

— Через відключення 400 кВ лінії електропередачі Месхеті, що поєднує енергосистеми Грузії та Туреччини зупинився імпорт електроенергії з Туреччини і її подача більшості території країни, – йдеться у заяві Державної електросистеми Грузії.

Наразі проводяться відновлювальні роботи та поетапне включення світла. Електрики немає у Батумі, Кобулеті, Кутаїсі, Поті, а також у кількох районах Тбілісі.

Державна електросистема Грузії принесла вибачення перед мешканцями країни за спричинені незручності.

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Грузія відкрила кордон для українців

З 1 березня Грузія відкрила кордон для українців. Тепер, щоб в’їхати в країну, достатньо мати негативний результат тесту на коронавірус. Він повинен бути зроблений протягом 72 годин до в’їзду.

Однак на третій день перебування в Грузії треба пройти повторне тестування за свій рахунок.

Джерело: Державна електросистема Грузії

Фото: Depositphotos

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