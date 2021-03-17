У США 4-річного хлопчика з аутизмом зняли з рейсу через захисну маску

Чотирирічного хлопчика з аутизмом зняли з рейсу авіакомпанії Spirit Airlines у США через те, що у компанії відмовилися визнати його інвалідність та наполягали на тому, що він повинен носити маску на обличчі.

У правилах авіакомпанії Spirit Airlines йдеться, що всі пасажири, окрім віку до двох років, повинні носити захисну маску.

Водночас, у правилах США зазначається, що мандрівники, котрі за медичними показаннями звільняються від носіння маски, не зобов’язані їх носити.

Матір хлопчика Келлі Кімбол розповіла, що її син любить літаки і був дуже збентежений після того, як його зняли з рейсу. Разом із своїм сином Картером та чоловіком вони мали квитки з Лас-Вегасу, а також медичну довідку, у якій йшлося про діагноз сина.

— Він звільнений від носіння масок, тому що щоразу, коли він її одягає, то затримує дихання або починає хвилюватися, і він заподіює собі шкоду, – пояснила вона, сказавши, що її син страждає аутизмом і є невербальним.

Коли її чоловік показав записку екіпажу Spirit Airlines в Лас-Вегасі, то співробітники сказали: Ні, ні, ні. Аутизм – це не інвалідність. Він повинен бути в масці або покинути літак.

За словами Кімбол, родині вдалося прилетіти додому в Арканзас рейсом American Airlines, і компанія прийняла медичну довідку її сина.

Заява Spirit Airlines

Компанія Spirit Airlines повідомила американським ЗМІ таке:

— Наша чинна політика не передбачає медичних пільг незалежно від діагнозу. Члени нашої команди пояснили це сім’ї, що подорожувала. Ми ніколи не ставили під сумнів чийсь медичний статус.

У компанії додали, що з 22 березня 2021 року пасажири з обмеженими можливостями зможуть подати заяву на звільнення від носіння маски.

Читайте У США для вакцинованих від коронавірусу скасували маски та дистанцію

Центри США з контролю та профілактики захворювань в лютому ухвалили рішення, що авіапасажирам необхідно носити маски, але особи з обмеженими можливостями, які не можуть їх носити, звільнені від цього.

Компанії, зокрема American Airlines і Alaska Airlines, мають виключення у правилах використання масок.

Дистанція до одного метра

У США центр з контролю та профілактики захворювань перевіряє інформацію про можливе скорочення соціальної дистанції з двох метрів до одного.

Нове дослідження стверджує, що відстань в один метр може бути такою ж ефективною для стримування поширення коронавірусу, як і двометрова відстань.