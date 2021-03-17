Розроблена у В’єтнамі вакцина Nanocovax буде доступна в четвертому кварталі 2021 року. Про це заявили в уряді країни 17 березня.

Друга фаза випробувань в’єтнамської вакцини від фармацевтичної компанії Nanogen почалася в лютому.

Тоді в країні повідомили, що в разі вдалих випробувань випускатимуть 50 млн доз цього препарату на рік.

Наразі у В’єтнамі щепили вакцинами AstraZeneca понад 16 тис. людей.

Крім того, країна веде переговори про придбання вакцин у інших виробників, зокрема Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson тощо.

Новий штам коронавірусу у В’єтнамі

У лютому у В’єтнамі виявили новий штам коронавірусу, який за своїми характеристиками схожий на британський штам.

Вірус знайшли в аналізах пацієнтів з Covid-19 із двох провінцій.

У країні також зафіксовані випадки зараження південноафриканською мутацією коронавірусу.