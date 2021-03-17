Віком до 5 років: у Південній Азії через Covid-19 померло більше 200 тис. дітей

Перебої в наданні медичних послуг, пов’язані з поширенням Covid-19, могли привести до приблизно 239 тис. материнських і дитячих смертей в Південній Азії.

Про це йдеться в новому звіті ООН, який орієнтований на Афганістан, Непал, Бангладеш, Індію, Пакистан і Шрі-Ланку, де проживає близько 1,8 мільярда осіб.

За його оцінками, у цих шести країнах сталося 228 тис. додаткових випадків смерті дітей у віці до п’яти років через припинення надання найважливіших послуг, від пільг щодо харчування до імунізації.

Багато країн відреагували на пандемію жорсткими блокуваннями. У той час як лікарні, аптеки та бакалійні лавки залишалися відкритими, майже все інше закрилося.

Згідно зі звітом ООН, кількість дітей, які отримують лікування від важкого недоїдання, впала більш ніж на 80% в Бангладеші і Непалі, а імунізація дітей знизилася на 35% і 65% в Індії і Пакистані відповідно.

У звіті також йдеться, що найвища дитяча смертність зросла в Індії в 2020 році – на 15,4% – за нею йде Бангладеш з 13%. Найрізкіше зростання материнської смертності спостерігався на Шрі-Ланці – 21,5%, за нею йде Пакистан – 21,3%.

Експерти в Індії вже побоюються, що рівень недоїдання буде значно гіршим у всій країні, коли дані з’являться в найближчі кілька місяців.

Деякі країни Південної Азії, наприклад Індія, все ще борються з ростом інфекцій.

Хоча загальнонаціональне блокування закінчилася в червні минулого року, кілька штатів і округів вдалися до періодичного блокування, щоб зупинити поширення вірусу.

У Південній Азії наразі зареєстровано близько 13 мільйонів випадків Covid і більше 186 тис. смертей.