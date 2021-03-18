Глави урядів трьох федеральних земель на сході Німеччини заявили, що через припинення застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, російський препарат Спутник V варто розглядати.

Зокрема, прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер висловився, що Росія як велика країна в області науки, безсумнівно, може виготовляти ефективну вакцину. Він упевнений, що Спутник V повинен бути зареєстрований для застосування в ЄС.

Окрім того, глава уряду Тюрінгії Бодо Рамелов сказав, що у Європі почали активно обговорювати російський препарат.

– Походження вакцини не відіграє ролі, коли йдеться про здоров’я людей, – зазначив глава уряду федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелофф.

Також він додав, що сам був у дитинстві отримав щеплення радянською вакциною від поліомієліту та вважає це абсолютно нормальним.

Вакцина AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Мет Генкок наполягає на безпечності вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca після того, як окремі країни Європи призупинили її використання через побоювання щодо утворення тромбів.

За словами міністра, британський регулятор MHRA, Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство з лікарських засобів вважають, що британсько-шведська вакцина безпечна.