Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило безпечність та ефективність вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

ЕМА продовжить дослідження препарату, щоб вивчити можливий зв’язок між утворенням тромбів вен головного мозку у людей, які отримали дозу вакцини. Однак ЕМА запевняє, що між тромбами та вакцинацією немає ніякого зв’язку.

Станом на 18 березня близько 13 країн-членів ЄС призупинили вакцинацію від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Таке рішення пов’язують з можливими проблемами, які спостерігаються у пацієнтів, вакцинованих препаратом.

Дослідники відзначають, що немає потреби зупиняти процес імунізації. Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала країни продовжити використання вакцини.

???? Watch press briefing by @EMA_News on the conclusions of the investigation on COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/YsnQWCbeNx — European Commission ???????? (@EU_Commission) March 18, 2021

Вакцина проти коронавірусу

Вакцинація проти коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. Українці імунізують свій організм препаратом AstraZeneca Covishield.

Препарат AstraZeneca – це векторна вакцина, яку виробляють за ліцензією Оксфордського університету. Таким чином препарати Covishield та Oxford-AstraZeneca – ідентичні. Різниця лише в тому, що вакцину Covishield виробляють в Індії.

Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я для екстреного застосування. Після неї AstraZeneca ухвалила Україна та вже почала вакцинацію цим препаратом.

Деякі держави почали припиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca після збільшення кількості випадків утворення тромбів у людей, вакцинованих цим препаратом. У країнах Європи за тиждень зафіксували 37 летальних випадків після першого щеплення вакциною AstraZeneca.

Однак дослідники відзначають, що ці випадки та вакцинація не пов’язані між собою і запевняють, що можна продовжувати вакцинуватися препаратом, оскільки він ефективний і безпечний.