Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило безпечність та ефективність вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

ЕМА продовжить дослідження препарату, щоб вивчити можливий зв’язок між утворенням тромбів вен головного мозку у людей, які отримали дозу вакцини. Однак ЕМА запевняє, що між тромбами та вакцинацією немає ніякого зв’язку.

Станом на 18 березня близько 13 країн-членів ЄС призупинили вакцинацію від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Таке рішення пов’язують з можливими проблемами, які спостерігаються у пацієнтів, вакцинованих препаратом.

Дослідники відзначають, що немає потреби зупиняти процес імунізації. Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала країни продовжити використання вакцини.

