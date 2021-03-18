Фінляндія запровадила медичний контроль на кордоні: за відмову загрожує позбавлення волі

Фінляндія із 18 березня запроваджує обов’язковий медичний контроль на прикордонних пунктах півдня країни.

Обов’язковий контроль запроваджують у портах Гельсінкі, столичному аеропорту Вінтаа та пункті перетину кордону з Російською Федерацією Ваалімаа.

— Всі, хто перетинає кордон, повинні надати докази негативного результату тесту на коронавірус, що був зроблений протягом останніх 72-х годин. Якщо такого доказу немає, необхідно пройти тест на коронавірус на місці, – повідомила регіональна влада Фінляндії.

За наявності сертифікату про негативний результат тесту на Covid-19 всі, хто прибувають до Фінляндії, не повинні здавати тест.

Тест також не вимагатимуть, якщо особа надасть докази того, що перехворіла на коронавірус протягом останніх шести місяців.

Рішення не розповсюджується на транзитних пасажирів, водіїв вантажівок та логістичного персоналу аеропорту.

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Воно стосується усіх, хто прибуває з країн, де спостерігається високий добовий показник інфікування коронавірусом. Тобто, впродовж останніх двох тижнів добова норма на 100 тис. осіб складає понад 25 інфікувань. Наразі під цю категорію підпадають усі країни Європи.

Нові вимоги набувають чинності 18 березня і триватимуть до 31 березня. За відмову від обов’язкової медичної перевірки загрожує штраф або позбавлення волі терміном до трьох років.

Локдаун у Польщі

Уряд Польщі вирішив запровадити новий локдаун, який діятиме з 20 березня до 9 квітня.

На час локдауну будуть закриті торгові центри, кінотеатри, театри, готелі, басейни і спортзали, а школи перейдуть на дистанційне навчання. Однак дитячі садки і ясла працюватимуть в звичайному режимі.