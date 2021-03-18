Одразу декілька європейських країн пообіцяли відновити призупинену вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Це сталося незадовго після того, як безпечність вакцини підтвердило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Про рішення щодо використання AstraZeneca станом на вечір 18 березня заявили Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Кіпр, Литва, Латвія та Ірландія.

– Вакцинація проти коронавірусу препаратом AstraZeneca відновиться завтра. Нашим пріоритетом залишається провести якомога більше щеплень в найкоротші терміни, – йдеться у заяві уряду Італії.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії відмовилося коментувати таке рішення, однак чимало місцевих ЗМІ, посилаючись на перевірені джерела, підтвердили цю інформацію.

Решта країн заявили про відновлення використання AstraZeneca на офіційному рівні.

Єдиною країною, яка не поспішає повертатися до вакцинації AstraZeneca, залишається Швеція. Саме тут було зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків незадовго після вакцинації цим препаратом.

– Нам потрібно кілька днів, щоб проаналізувати ситуацію та те, як вакцину AstraZeneca можна використовувати у Швеції, – заявив міністр охорони здоров’я Йохан Карлсон.

Про своє рішення країна попередить вже наступного тижня.

Безпечність вакцини AstraZeneca

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність та ефективність вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

Дослідження препарату продовжаться, однак наразі впливу препарату на летальність серед пацієнтів виявлено не було.

Уряди понад 10 країн протягом тижнів повідомляли про смерті після вакцинації та можливий зв’язок між утворенням тромбів вен головного мозку у людей, які отримали дозу вакцини.