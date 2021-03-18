Жорсткий карантин у Києві, обов’язковий медконтроль у Фінляндії та продаж експрес-тестів на коронавірус у магазинах Франції. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 18 березня.

У Києві запровадили жорсткий карантин на три тижні – з 20 березня по 9 квітня. Заборонять роботу ТРЦ, кінотеатрів, проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечити щонайменше одну особу на 10 м². Заклади громадського харчування працюватимуть на виніс.

Водночас громадський транспорт працюватиме в звичному режимі. Однак заповненість місць для сидіння не повинна перевищувати 50%.

Нині у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. До помаранчевої зони потрапили 11 регіонів. Решта – поки у жовтій зоні.

В Україні 1 360 осіб повторно захворіли на коронавірус. Про це свідчать дані обласних лабораторних центрів МОЗ.

Крім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні планують створити фонд компенсацій побічних ефектів від Covid-вакцин.

Також він додав, що в країні поки не вводитимуть жорсткий локдаун через спалах коронавірусу. А нинішній спалах Covid-19 триватиме щонайменше до кінця квітня.

Натомість в Івано-Франківську область через напружену Covid-ситуацію виділили додаткових 60 млн грн. Гроші планують використати на встановлення окремих кисневих станцій, що дасть змогу безперебійно забезпечувати генерування кисню на території лікарень.

В ООН повідомили, що на поширення коронавірусу впливають погодні умови, зокрема холодна температура. Однак передусім динаміка розповсюдження вірусу залежить від обмежувальних заходів.

Також ВООЗ рекомендує вакцину Johnson&Johnson у країнах, де поширюються мутовані штами коронавірусу.

Крім того, данські науковці дослідили, що молодь більш захищена від повторного зараження на коронавірус порівняно з людьми похилого віку, які старші 65 років.

Фінляндія із 18 березня до 31 березня запроваджує обов’язковий медичний контроль на кордоні. Зокрема, такий контроль буде у портах Гельсінкі, аеропорту Вінтаа та на кордоні з РФ – Ваалімаа. За відмову від медперевірки загрожує штраф або позбавлення волі терміном до трьох років.

Водночас у Франції продаватимуть експрес-тести на коронавірус у магазинах популярної мережі Carrefour. Супермаркет купив 1 млн таких тестів. Вартість одного не перевищуватиме €5.

Натомість у Великій Британії у квітні значно скоротиться щотижневе постачання вакцин проти Covid-19. Тож британська нацслужба охорони здоров’я просить зосередитись на щепленні найбільш вразливих до коронавірусу громадян.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

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