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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Молодь на 80% захищена від повторного зараження на коронавірус – дослідження

Молодь більш захищена від повторного зараження на коронавірус у порівнянні з людьми похилого віку, які старші 65 років.

Молодь на 80% захищена від повторного зараження на коронавірус – дослідження

Про це свідчать результати дослідження данських науковців.

Вчені зазначили, що молоді люди, які вже перехворіли на коронавірус, на 80% захищені від повторного інфікування, коли люди похилого віку мають лише 47% захисту.

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 – Дослідження підтверджує те, що повторне зараження коронавірусною інфекцією рідко стається у молодих, здорових людей, зокрема як люди похилого віку більш схильні до повторного інфікування, – зазначили науковці.

Також, з результатами дослідження, такий захист залишається впродовж шести місяців після першого перенесення Covid-19. Проте людям старше 65 років потрібно дотримуватись соціальної дистанції та робити щеплення навіть у разі вже встановленого діагнозу коронавірус.

Дослідження засноване на даних Національної стратегії щодо тестування на Covid-19 в Данії, в рамках якого у 2020 році було протестовано близько 4 млн осіб.

Повторне зараження на коронавірус

Фахівці Університету Південної Каліфорнії визначили, що люди з дуже послабленою імунною системою можуть досить тривалий час не одужувати від Covid-19, через що коронавірус в їхньому організмі зможе набути невразливість для антитіл.

В результаті дослідження з’ясували, що сліди вірусу в організмі можуть зберігатись протягом 162 днів з моменту зараження.

Джерело: The Lancet

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