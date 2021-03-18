Президент Танзанії Джон Магуфулі, який був одним із найвідоміших заперечників коронавірусу в Африці, помер після двотижневої відсутності у громадському житті, що спричинило слухи про його інфікування вірусом Covid-19.

Про смерть Магуфулі повідомила віце-президент країни Самія Сулуху, заявивши, що президент помер від серцевої недостатності. Йому був 61 рік.

— Президент республіки Танзанія, поважний доктор Джон Помбе Джозеф Магуфулі помер від серцевого захворювання у лікарні Мзена в Дар-ес-Саламі, де він лікувався, – сказала вона в ефірі державного мовника TBC.

Магуфулі не бачили публічно з 27 лютого, і в мережі кружляли чутки про те, що він хворий і, можливо, недієздатний.

Урядовці наполягали на тому, що Магуфулі працював нормально, і громадяни повинні ігнорувати чутки з-за меж країни. Минулого тижня опозиційний лідер країни Тунду Ліссу заявив ВВС, що Магафулі у важкому стані у лікарні в Кенії після зараження Covid-19.

Таємниця місця перебування та стану президента викликала страх і тривогу у Танзанії. З минулого тижня поліція заарештувала в країні чотирьох осіб за нібито поширення неправдивої інформації про стан здоров’я лідера країни.

Магуфулі неодноразово заперечував, що Covid-19 поширюється в східноафриканській країні, і без доказів стверджував, що вакцини небезпечні, натомість пропонував людям молитися і вдихати пару від запарених трав, називаючи коронавірус дияволом.

Магуфулі відмовився запровадити у країні локдаун і хвалив тих, хто не носить медичні маски.

Влада країни в квітні 2020 року припинила публікувати офіційну статистику хворих, що не заважало Магуфулі неодноразово заявляти, що його країна вільна від інфекції, і запрошувати в республіку туристів. Зокрема, влітку 2020 року політик повідомив, що бог благополучно вигнав коронавірус з Танзанії.

Померла мати Роналдіньо

Мати екс-нападника Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо Мігеліна Елої Дос Сантос померла від коронавірусу.

Жінка захворіла на Covid-19 ще у грудні 2020 року.

Тоді її помістили до відділення інтенсивної терапії, де вона проходила лікування. Однак лікарям не вдалося врятувати її життя.