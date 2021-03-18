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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 18 березня

Станом на 18 березня коронавірус у світі виявили у 120 915 219 жителів планети.

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 18 березня

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 511 453 людей.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 674 078 смертельних випадків, за добу 9 171 особа не змогла побороти вірус.

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Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце. За весь час пандемії 363 691 238 людей вакцинували проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – ​​83 926;
  • США – 51 882;
  • Франція – 38 424;
  • Індія – 35 841;
  • Польща – 27 274.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 29 260 772;
  • Бразилія – ​​11 603 535;
  • Індія – 11 474 605;
  • Російська Федерація – 4 428 239;
  • Велика Британія – 4 274 583.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 531 855;
  • Бразилія – ​​282 127;
  • Мексика – 195 119;
  • Індія – 159 216;
  • Велика Британія – 125 831.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксували 1 504 076 випадків коронавірусу. За добу захворіло 15 053 людей, зокрема, 744 дитини та 425 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 376 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 29 253 летальних випадки, за останню добу 267 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 6 514 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 244 190 осіб.

Джерело: World Health Organization

Фото: Pexels

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