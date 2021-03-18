Станом на 18 березня коронавірус у світі виявили у 120 915 219 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 511 453 людей.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 674 078 смертельних випадків, за добу 9 171 особа не змогла побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце. За весь час пандемії 363 691 238 людей вакцинували проти коронавірусу.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 83 926;
- США – 51 882;
- Франція – 38 424;
- Індія – 35 841;
- Польща – 27 274.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 29 260 772;
- Бразилія – 11 603 535;
- Індія – 11 474 605;
- Російська Федерація – 4 428 239;
- Велика Британія – 4 274 583.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 531 855;
- Бразилія – 282 127;
- Мексика – 195 119;
- Індія – 159 216;
- Велика Британія – 125 831.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксували 1 504 076 випадків коронавірусу. За добу захворіло 15 053 людей, зокрема, 744 дитини та 425 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 376 пацієнтам.
За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 29 253 летальних випадки, за останню добу 267 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 6 514 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 244 190 осіб.