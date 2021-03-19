Понад двадцять років у політиці: Вільям Бернс став новим директором ЦРУ

Сенат США 18 березня затвердив Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ.

Кандидатуру Бернса було схвалено більшістю голосів.

Новообраний директор ЦРУ підкреслив, що розвідка США не повинна стати політичною.

– Це саме те, що президент Байден очікує від ЦРУ. Це було перше, що він сказав мені, коли попросив мене взяти на себе цю роль.

Вільям Бернс – американський дипломат з багаторічним стажем, пішов зі служби у 2014 році. Захистив докторську дисертацію в Оксфорді.

У різні роки своєї кар’єри він був послом США в Йорданії та Російській Федерації, а також виконуючим обов’язків Державного секретаря США та його заступник. Вільно розмовляє російською, арабською і французькою.

Після завершення роботи дипломатом Бернс написав низку мемуарів, одні із яких присвячено складним стосункам США і Росії.

Хто очолює Національну розвідку США

21 січня Авріл Хейнс стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.

Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.

Авріл Хейнс була заступником директора ЦРУ в часи каденції Барака Обами. Тоді ж вона була президентським радником з питань нацбезпеки.