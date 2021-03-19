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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Понад двадцять років у політиці: Вільям Бернс став новим директором ЦРУ

Сенат США 18 березня затвердив Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ.

Понад двадцять років у політиці: Вільям Бернс став новим директором ЦРУ

Кандидатуру Бернса було схвалено більшістю голосів.

Новообраний директор ЦРУ підкреслив, що розвідка США не повинна стати політичною.

– Це саме те, що президент Байден очікує від ЦРУ. Це було перше, що він сказав мені, коли попросив мене взяти на себе цю роль.

Вільям Бернс – американський дипломат з багаторічним стажем, пішов зі служби у 2014 році. Захистив докторську дисертацію в Оксфорді.

У різні роки своєї кар’єри він був послом США в Йорданії та Російській Федерації, а також виконуючим обов’язків Державного секретаря США та його заступник. Вільно розмовляє російською, арабською і французькою.

Після завершення роботи дипломатом Бернс написав низку мемуарів, одні із яких присвячено складним стосункам США і Росії.

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21 січня Авріл Хейнс стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.

Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.

Авріл Хейнс була заступником директора ЦРУ в часи каденції Барака Обами. Тоді ж вона була президентським радником з питань нацбезпеки.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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