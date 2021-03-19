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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

США направлять вакцину AstraZeneca до Канади та Мексики, але в кредит

Сполучені Штати відправлять 4 млн доз вакцини AstraZeneca в кредит сусіднім Мексиці та Канаді.

США направлять вакцину AstraZeneca до Канади та Мексики, але в кредит

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Йдеться про 2,5 млн доз вакцини до Мексики та 1,5 млн до Канади.

За якими умовами відбуватиметься кредитування, вона не уточняла.

– Я можу підтвердити, що у нас є 7 млн доз AstraZeneca для позики, зараз ми працюємо над домовленостями з Канадою і Мексикою, – заявила Псакі.

Прес-секрретар Білого дому додала, що стримання Covid-19 в сусідніх країнах є одним із пріоритетів політики США щодо боротьби з коронавірусом.

18 березня міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард підтвердив, що з США було досягнуто домовленості щодо позики вакцини.

– Мене запитали, чи правда, що існує угода про вакцину зі Сполученими Штатами для продовження розмови президентів Лопеса Обрадора та Байдена. Так, інформація вірна, – написав міністр.

За неофіційною інформацією, наразі США не готові ділитися вакцинами з іншими країнами.

Безпечність вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів 18 березня підтвердило безпечність та ефективність вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

Дослідження препарату продовжаться, однак наразі впливу препарату на летальність серед пацієнтів виявлено не було.

Уряди понад 10 країн Європи протягом тижнів повідомляли про смерті після вакцинації та можливий зв’язок між утворенням тромбів вен головного мозку у людей, які отримали дозу вакцини.

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