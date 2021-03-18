У Франції експрес-тести на коронавірус продаватимуть у супермаркетах

У Франції експрес-тести для самостійного виявлення антигенів коронавірусу можна буде придбати у супермаркетах.

Купити такий тест можна буде у магазинах популярної мережі Carrefour.

У компанії повідомили, що на полицях супермаркетів з’являться назальні тести для швидкої діагностики, які пристосовані для самостійного застосування громадянами без залучення фахівців чи спеціальних лабораторій.

Les autotests nasaux bientôt disponibles dans les magasins Carrefour. 1 million de tests ont été commandés et ils commenceront à être livrés ce week-end. Depuis le début de cette crise, nous faisons le maximum pour permettre à nos clients de protéger leur santé. #autotest pic.twitter.com/vd7HjvywkC — Carrefour (@CarrefourFrance) March 17, 2021

Carrefour закупив 1 млн таких тестів, які надійдуть у роздрібний продаж наприкінці тижня. Вартість одного не перевищуватиме €5.

За інструкцією застосування експрес-тесту, після проведення людиною нескладних маніпуляцій, результат буде готовий за 20-30 хвилин.

Коронавірус у Франції

У Франції почалася третя хвиля пандемії коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс під час виступу на Національних зборах.

За його словами, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.