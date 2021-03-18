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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Франції експрес-тести на коронавірус продаватимуть у супермаркетах

У Франції експрес-тести для самостійного виявлення антигенів коронавірусу можна буде придбати у супермаркетах.

тест на коронавірус

Купити такий тест можна буде у магазинах популярної мережі Carrefour.

У компанії повідомили, що на полицях супермаркетів з’являться назальні тести для швидкої діагностики, які пристосовані для самостійного застосування громадянами без залучення фахівців чи спеціальних лабораторій.

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Carrefour закупив 1 млн таких тестів, які надійдуть у роздрібний продаж наприкінці тижня. Вартість одного не перевищуватиме €5.

За інструкцією застосування експрес-тесту, після проведення людиною нескладних маніпуляцій, результат буде готовий за 20-30 хвилин.

Коронавірус у Франції

У Франції почалася третя хвиля пандемії коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс під час виступу на Національних зборах.

За його словами, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.

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