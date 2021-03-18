Народна партія за свободу і демократію (НПСД), яку очолює прем’єр-міністр Марк Рютте, лідирує на виборах до парламенту Нідерландів після підрахунку половини голосів.

Результати наразі відомі у 266 із 356 муніципалітетів. У найбільших містах – Амстердамі, Гаазі, Роттердамі та Утрехті – підрахунок голосів триває.

Партія Рютте, за попередніми результатами, має отримати 35 із 150 місць у національному парламенті. Друга сходинка дістанеться Демократам-66 (Д66), які зможуть розраховувати на 26 депутатських мандатів.

Похибка складає плюс-мінус два місця. Явка на парламентських виборах перевищила 80%.

Коментуючи результати екзитполів після голосування Рютте заявив, що вдячний виборцям за довіру, адже саме вона дозволила його партії стати найбільшою у парламенті вже четверті вибори поспіль.

Також він додав, що партія Д66 є очевидним вибором для співпраці у межах правлячої коаліції і висловив надію, що формування нового уряду не займе багато часу.

Об’єднавшись, НПСД та Д66 отримають 61 місце у парламенті, тоді як правляча коаліція повинна мати щонайменше 76 місць. Наразі у Нідерландах зберігається інтрига, хто стане партнером цих двох партій. Найімовірніше це буде партія Християнсько-демократичний заклик, який працював вже з цими партіями і може отримати 14-15 місць у парламенті.

Остаточні результати виборів має оголосити Виборча рада Нідерландів 26 березня.

Карантин у Нідерландах

У Нідерландах з березня почали послаблювати карантин. Зокрема відновили роботу освітні заклади. Однак комендантську годину поки не скасовують, як і масковий режим.

З 3 березня у Нідерландах дозволили відкрити роздрібні магазини. Однак вони можуть приймати клієнтів лише за умови попереднього запису – мінімум за чотири години до візиту. До роботи повернулися автошколи, манікюрні майстри, перукарі.

Джерело: Нідерландська телерадіомовна корпорація