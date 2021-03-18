У квітні у Великій Британії значно скоротиться щотижневе постачання вакцин проти Covid-19. Про це повідомила Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS).

NHS звернулась до центрів вакцинації з проханням не завантажувати систему бронювання з 29 березня.

Також орган просить зосередитись на вакцинації найбільш вразливих до коронавірусу верств населення.

Натомість міністр охорони здоров’я Мет Генкок заспокоює, що NHS регулярно розсилає такі “технічні листи” у відповідь на те, як надходять вакцини.

Наразі в країні очікують, що вакцин AstraZeneca буде менше, ніж очікувалося, через те, що половина замовлення від індійського виробника препарату затримується на чотири тижні.

У свою чергу, представник AstraZeneca обіцяє, що внутрішній ланцюжок постачань у Великобританії не зазнає жодних збоїв, і це жодним чином не вплине на графік.

Великобританія має власні заводи, які щотижня постачають від одного до двох мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Є також запаси, що надходять з бельгійського заводу Pfizer.

До кінця весни повинні почати надходити перші дози Moderna – третьої вакцини, затвердженої у Великій Британії.

Наразі майже половина дорослих британців – понад 25 млн людей – отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Приблизно 1,7 млн отримали другу дозу.

Розпочати процес щеплення першою дозою вакцини людей старше 50 років уряд планує з 15 квітня. Усе доросле населення у Великій Британії хочуть імунізувати до кінця липня.

У Великій Британії закликали робити щеплення AstraZeneca

17 березня у Великій Британії закликали робити щеплення AstraZeneca. На безпечності вакцини наполягає міністр охорони здоров’я Великої Британії Мет Генкок.

За його словами, британський регулятор MHRA, Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство з лікарських засобів вважають, що британсько-шведська вакцина безпечна.

Близько 13 країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через побоювання щодо утворення тромбів.

Джерело: BBC