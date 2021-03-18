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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцину компанії Johnson&Johnson у країнах, де поширюються мутовані штами коронавірусу.

вакцина Johnson & Johnson

Про це заявив голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото.

За його словами, вакцина довела свою ефективність у країнах, де поширені різні варіанти коронавірусу.

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– Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпечність та продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження по віку, – заявив Кравіото.

Нещодавно ВООЗ дозволила застосування вакцини Johnson&Johnson в екстрених випадках. Організація вказала на безпеку вакцини та її ефективність.

Вакцина Johnson&Johnson є першою однодозовою, яку внесли до списку ВООЗ.

Джерело: CGTN

Фото: Depositphotos

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